I voti a suo favore sono stati 12, 9 sono andati a Ettore Licheri del M5S e solo una è stata la scheda bianca

Stefania Craxi di Forza Italia è la nuova presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama. I voti a suo favore sono stati 12. Nove invece, sono andati a Ettore Licheri del M5S e solo una è stata la scheda bianca. “Sono onorata di questa scelta della commissione Esteri. La prima cosa che mi sento di dire che la politica estera di un grande Paese non deve essere un argomento che divide maggioranza e opposizione, soprattutto in un momento così delicato della storia del mondo. Lavoreremo insieme, bisogna immediatamente dare dei segnali chiari. C’è una guerra in corso e bisogna usare la durezza necessaria per condurre a un dialogo “, ha detto Craxi che ha sottolineato il voto compatto di Forza Italia e centrodestra: “Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al mio Presidente, Anna Maria Bernini, a cui ascrivo il merito di questa mia elezione, a Forza Italia, da sempre baluardo dei valori atlantici, nelle persone di Antonio Tajani e di Silvio Berlusconi ed a tutte le forze di centrodestra che ancora una volta dimostrano che sulle grandi questioni di fondo trovano sempre le ragioni della loro unità”.

