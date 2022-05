Il ministro della Transizione digitale a Sorrento per il forum Ambrosetti 'Verso Sud'

(LaPresse) Per colmare il divario Nord-Sud “si deve iniziare dall’innovazione tecnologica, dal cablare e portare al Sud tutte le tecnologie le competenze tecniche e digitali”. Lo ha detto il ministro della Transizione digitale Vittorio Colao a Sorrento per il forum Ambrosetti ‘Verso Sud’. Da Colao anche l’invito ad “approfittare di questo momento di crisi” per cambiare la “storica lentezza della burocrazia italiana”. A chi chiede se il Sud possa rappresentare un hub energetico il ministro risponde: “Per anni ci siamo chiesti quale potesse essere il ruolo del Sud nel Mediterraneo con più o meno concretezza, adesso la crisi ha portato concretezza e scopriamo di avere un grande vantaggio a sud e questa sarà una grande opportunità”.

