Così Alessandro Zan a margine della conferenza stampa a Palazzo Madama

(LaPresse) “Il testo che presentiamo è quello presentato e approvato a larga maggioranza alla Camera, non possiamo ricominciare da zero. Abbiamo organizzato delle agorà in tre città Milano, Palermo e Padova e dopo questo percorso partecipativo raccoglieremo proposte idee e verificheremo se proporre delle modifiche da sottoporre per cercare di portare a casa una legge che non parla solo di omotransfobia ma che colpisce anche l’odio misogeno e disabilità”. Lo ha spiegato Alessandro Zan a margine della conferenza stampa in Senato. “Se riusciamo ad approvarlo al Senato, la Camera dovrà solo ratificare, sui tempi dobbiamo correre. E’ chiaro che se c’è la disponibilità di quelle forze politiche che hanno già approvato il provvedimento si può fare. Non ci sarà un’altra tagliola, credo, quella è stata una ferita con un applauso che ci ha fatto vergognare di essere italiani”, ha concluso.

