Il governatore della Campania: "Difendere interessi nazionali non è un optional o un tradimento, è un dovere"

(LaPresse) “Siamo in una situazione delicata, credo che in Italia si sottovaluti il problema delle forniture, dei tempi e dei costi. Dobbiamo avere il coraggio e la forza politica di dire che l’Italia non può mettere in ginocchio il proprio sistema produttivo sull’altare di un conflitto di cui non si capisce l’esito. Difendere gli interessi nazionali non è un optional o un tradimento di alleanze, è un dovere del governo italiano”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti del conflitto in corso in Ucraina e delle ripercussioni sull’economia italiana.

