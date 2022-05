Così la senatrice ed ex ministra della Difesa a margine di un convegno a Roma

(LaPresse) “Io non credo che una Difesa europea voglia dire uscire dalla Nato, ma vuol dire una Europa che ha una propria visione comune di politica estera e difesa e che può pesare di più nelle dinamiche geopolitiche. Io credo moltissimo nella costruzione della difesa europea: è un punto identitario, l’Europa insieme con la sua storia, nata dalle due guerre, può essere utile in un mondo in cui i conflitti aumentano. Difesa comune vuole genericamente esercito europeo, ci sono tutte le possibilità tecniche per integrare, per fare in modo che le nostre forze armate possano lavorare insieme ed essere una forza di difesa europea”. Così Roberta Pinotti a margine del convegno sulla difesa europea a Roma

