Così la senatrice dem a margine della conferenza stampa a Palazzo Madama

(LaPresse) “Il gruppo del Pd rideposita, a prima firma Malpezzi, a riprova che tutto il gruppo la sostiene, la proposta di legge sull’omotransfobia già passata alla Camera. Dialogheremo con tutte le forze presenti in Senato ma per noi quel testo è quello giusto, finale, che va riapprovato”. Così la senatrice Monica Cirinnà parlando del Ddl Zan. “E’ chiaro che un miracolo potrà sempre avvenire e confidiamo in un ripensamento. La brutta figura va sanata da chi l’ha fatta e speriamo che il vento elettorale porti consiglio a qualcuno”

