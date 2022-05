Il presidente del Consiglio nel suo intervento al Parlamento europeo: "Dobbiamo sostenere Kiev e il suo popolo"

(LaPresse) “L’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia ha rimesso in discussione la più grande conquista dell’Unione europea: la pace nel nostro continente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento al Parlamento Europeo a Strasburgo. “Dobbiamo sostenere l’Ucraina, il suo governo e il suo popolo, come il presidente Zelensky ha chiesto e continua a chiedere di fare. In una guerra di aggressione non può esistere alcuna equivalenza tra chi invade e chi resiste”, ha aggiunto Draghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata