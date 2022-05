Simpatico siparietto a margine dell'esibizione di mototerapia con il campione di motocross Vanni Oddera per ragazzi con disabilità

(LaPresse) Per il secondo anno consecutivo, la Regione Lombardia ha ospitato l’esibizione di mototerapia con il campione di motocross Vanni Oddera per ragazzi con disabilità. A margine dell’evento, il presidente della Lombardia Attilio Fontana si è lanciato in un ballo scatenato insieme al gruppo di ballo dei ragazzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata