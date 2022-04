Al via a Milano la tre giorni della convention di Fratelli d'Italia

(LaPresse) “Noi vogliamo chiedere ai nostri alleati di essere leali con l’Italia. Noi continuiamo a chiedere con forza un fondo di compensazione per le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni. Il presidente degli Usa Biden dice che gli impatti delle sanzioni in America saranno minime? Da noi saranno massime. Non saremo i muli da soma dell’Occidente” Lo ha detto la presidente di FdI, Giorgia Meloni, nel corso della sua relazione introduttiva alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, ‘Italia, energia da liberare’, a Milano.

