Relazione introduttiva della leader di Fratelli d'Italia alla conferenza programmatica a Milano

(LaPresse) “Tutti diranno che le nostre critiche sono frutto di un approccio antieuropeista. È l’esatto contrario. Noi siamo più europeisti di tanti soloni di Bruxelles. L’Europa si è presentata all’appuntamento con la storia senza una politica estera, senza una difesa, quasi totalmente dipendente sull’energia e le materie prime, impreparata ad affrontare la crisi umanitaria. Sbagliano quelli che si permettono di segnalare che c’è un piccolo problema o quelli che fanno finta di niente? Qualcosa non sta funzionando”. Lo ha detto la presidente di FdI, Giorgia Meloni, nel corso della sua relazione introduttiva alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, ‘Italia, energia da liberare’, a Milano. “L’Europa avrebbe potuto giocare un altro ruolo? La risposta è no. Non avrebbe potuto svolgere un altro ruolo, perché nessuna nazione europea rispetta l’impegno preso con la Nato” sul 2% del Pil in difesa. L’Europa ha deciso di farsi difendere dagli Usa e, se qualcuno che ti difende, non lo fa gratis. Noi siamo più europeisti di tanti soloni di Bruxelles”.

