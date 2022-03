Il titolare del dicastero dell'Istruzione: "Il Parlamento ha risposto con calore"

(LaPresse) “Il presidente Zelensky ha fatto un discorso di altissimo valore morale, dove ha ricordato che quello che si sta facendo in Ucraina è la difesa della democrazia e della libertà di tutti”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, dopo l’intervento del presidente ucraino Zelensky in collegamento video con Montecitorio. “Il presidente del Consiglio ha risposto dando misura di quanto il nostro Paese ha reagito con eguale capacità e forza. Credo che sia stato un momento molto importante, non soltanto per l’Italia, ma per tutta l’Europa”, ha aggiunto il ministro. “L’ho trovato un discorso equilibrato a cui abbiamo risposto in maniera altrettanto equilibrata. Mi è sembrato un intervento adeguato, di fronte a un Parlamento che ha risposto con grandissimo calore. Il presidente del Consiglio ha fatto un discorso articolato, con l’idea che c’è un Paese a fianco dell’Ucraina. Questo va detto in maniera molto chiara”, ha concluso Bianchi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata