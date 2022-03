Il segretario dem: "Dobbiamo aiutare la resistenza ucraina a non soccombere"

(LaPresse) “Io credo che la democrazia che gli ucraini stanno difendendo è la maggiore paura di Putin. E’ in gioco la grande questione democratica che diventa centrale e, secondo me, nelle analisi che si fanno si sta sottovalutando questo elemento”. Lo ha dichiarato Enrico Letta a margine della conferenza programmatica dei Verdi a Roma. “Putin ha paura che la democrazia entri anche nel suo Paese. Io credo dobbiamo aiutare la resistenza ucraina a non soccombere soprattutto per questo”, ha aggiunto il segretario dem.

