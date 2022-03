Il segretario Pd: "Spirale dei costi energetici crea disuguaglianze sociali"

(LaPresse) – “Di fronte alla drammatica spirale dei costi energetici, sarebbe un errore se in questo momento non intervenissimo in modo netto e duro, perché ora quella spirale crea disuguaglianze sociali che farebbero saltare tutto”. L’ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta alla conferenza programmatica di Europa verde, in corso a Roma. E ha aggiunto: “C’e bisogno che l’appello, fatto dal ministro Cingolani, il presidente del Consiglio lo faccia suo e intervenga con i poteri che ha. Io credo che ora serva un intervento netto, chiaro, drastico che eviti qualsiasi forma di malintesi”.

