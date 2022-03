Il presidente M5S: "Dramma epocale da affrontare tutti insieme"

(LaPresse) – “Dobbiamo sperare di raggiungere un cessate il fuoco duraturo. La situazione è complicatissima, dobbiamo sperare sempre che il dialogo possa prendere sopravvento rispetto al rumore delle armi”. Così il leader M5S Giuseppe Conte. “Dovremo affrontare tutti insieme, con grande spirito di solidarietà, quello che si preannuncia come un dramma epocale. Sono un milione i profughi in una sola settimana dall’Ucraina. Per fortuna le ultime notizie parlano di corridoi umanitari istituiti. L’Italia dovrà fare sua parte. Tutta la comunità nazionale dovrà esprimere iniziative di solidarietà con l’Unione europea”, aggiunge Conte.

