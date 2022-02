A margine della manifestazione pacifista promossa dai sindacati confederali in piazza Santi Apostoli a Roma

“Tante persone in tutto il mondo si stanno mobilitando per far cessare questo conflitto armato del tutto inutile e senza ragione”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza a margine della manifestazione pacifista promossa dai sindacati confederali in piazza Santi Apostoli a Roma contro la guerra in Ucraina. “Le armi devono tacere e deve tornare in campo la diplomazia”, ha proseguito Speranza, “c’è bisogno di una posizione molto forte di tutti i paesi e la spinta dell’opinione pubblica va nella direzione giusta”.

