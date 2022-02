Il segretario dela Cisl: "Governo valuti scostamento di bilancio per sostenere famiglie ed economia"

“Attaccando l’Ucraina, la Russia ha attaccato l’Europa e i suoi valori. Non bisogna concedere alla violenza la necessità di sostenere le ragioni della pace e della libertà”. Così il segretario dela Cisl, Luigi Sbarra a margine della manifestazione pacifista promossa dai sindacati confederali in piazza Santi Apostoli a Roma. “Saranno necessari dei sacrifici sapendo di essere dentro a una crisi sanitaria ed economica”, ha pèroseguito Sbarra: “Ecco perché il Governo è chiamato a valutare uno scostamento di bilancio per sostenere le famiglie e i settori economici e produttivi italiani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata