ll vicepresidente di Forza Italia: "Il Parlamento avrà un ruolo centrale"

(LaPresse) “Il Parlamento avrà un ruolo centrale nella riforma della giustizia, così come è stato chiesto dal Capo dello Stato”. Così il presidente di Forza Italia, Antonio Tajani parlando del testo sulla riforma della giustizia presentato oggi dal Consiglio dei Ministri. “È la fine della porte girevoli, non si può essere prima magistrato, poi andare in politica e poi tornare in magistratura”, ha proseguito il leader azzurro: “Questo, come la riduzione dei magistrati fuori ruolo, le promozioni e la separazione delle funzioni, sono risultati importantissimi”.

