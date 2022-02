Così il fondatore del M5S al termine della cena con l'ex premier

(LaPresse) Giuseppe Conte è confermato come il leader del Movimento Cinque Stelle? “Questa cosa qua non l’abbiamo mai messa in dubbio“. Così il fondatore del M5S Beppe Grillo all’uscita del ristorante dove ha cenato con Giuseppe Conte al termine della riunione con i legali.

