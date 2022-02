Il confronto durato oltre due ore

(LaPresse) Dopo due ore e mezzo di riunione tra Giuseppe Conte, Beppe Grillo e i legali del M5s dal notaio Luca Amato, a Roma, il fondatore del Movimento e l’ex premier sono usciti a braccetto per poi andare a cena insieme. “Stiamo lavorando per il futuro del Movimento. Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del M5S, quindi state tranquilli”, ha detto Grillo.

