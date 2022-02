Il segretario della Lega arriva al Consiglio federale del partito a Milano

(LaPresse) “Io lavoro per unire e non per dividere, non rispondo a chi critica né da destra né da sinistra, mi fido di quello che gli italiani si aspettano da noi. Sono orgoglioso perché il gruppo della Lega è stato il più compatto”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando in via Bellerio per il Consiglio federale del partito a Milano. E il centrodestra spaccato? “Si ricostruisce, non c’è problema”, spiega.”Io non metto in discussione sindaci e governatori – aggiunge – io sto lavorando per andare oltre”.

