Mercoledì le norme sulle scuole

Il Consiglio dei ministri, riunito per decidere sulle norme Covid in scadenza oggi, ha deciso di prorogare l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche fino al 10 febbraio.

“Voglio anche esprimere la mia soddisfazione per i dati sulla crescita che sono usciti oggi – 6,5% nel 2021. Sono il prodotto della ripresa globale, ma anche delle misure messe in campo dal governo, a partire dalla campagna di vaccinazione e dalle politiche di sostegno all’economia”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo il Cdm.

Riunione tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i ministri dell’Istruzione e della Salute Patrizio Bianchi e Roberto Speranza dopo il Consiglio dei ministri per fare il punto sulle misure da adottare nella prossima riunione del Governo, in agenda mercoledì, per armonizzare alcune norme sulla quarantena nelle scuole.

Il Governo, è la linea, si prende ancora 48 ore di tempo per ‘registrare’ la strategia da mettere in atto contro il Covid. “Una riflessione è in corso su tutto”, spiegano fonti autorevoli. I dati degli ultimi giorni, viene riferito, sono “migliori” rispetto a quelli precedenti, tuttavia l’invito è “ancora alla cautela”, dal momento che “non c’è ancora una tendenza chiara e inequivocabile”, della curva del contagio. Mario Draghi e i ministri, è il ragionamento, monitoreranno gli ultimi dati e poi prenderanno una decisione che dovrebbe essere portata nel Cdm di mercoledì.

