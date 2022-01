Il leader del Movimento: "Lui ha risposto a me, quindi il chiarimento ci sarà senz'altro"

Luigi Di Maio ha chiesto un chiarimento nel Movimento 5 Stelle. “L’ho detto prima io, a dire il vero”. Così Giuseppe Conte, intercettato da Rainews24 all’uscita della sua abitazione romana. “Lui ha risposto a me, quindi il chiarimento ci sarà senz’altro. Di Maio, in particolare, avrà la possibilità di chiarire il suo operato e la sua agenda, se era condivisa o meno tranquillamente”.

Il Movimento 5Stelle “soltanto 4 anni fa (anche se sembra passata un’era geologica) arrivò al governo parlando Di “GOVERNO DEL CAMBIAMENTO” e Di “TERZA REPUBBLICA”. Parole del Ministro Di Maio” oggi “dico che da anni è necessaria una riflessione politica all’interno del Movimento”. Così Alessandro Di Battista in un lungo post su Facebook. “Oggi quei cittadini che hanno creduto nella partecipazione e nel cambiamento si ritrovano un democristiano (non è un insulto è una constatazione) Presidente della Repubblica per la seconda volta”.

