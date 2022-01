Il Capo dello Stato: "Condizioni impongono di non sottrarsi a responsabilità"

(LaPresse) In Transatlantico alla Camera arriva anche Giuseppe Conte, che abbraccia e dà il cinque al segretario del Pd, Enrico Letta. Applausi per i due leader da parte dei grandi elettori dem e M5S ancora presenti per festeggiare la rielezione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poco dopo si sono uniti per il selfie di rito anche i capigruppo di Leu.

