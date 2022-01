Letta: si riparte ma novità è centrodestra spaccato. Salvini: senza nome condiviso sarà astensione

9.24 – Concluso il vertice della Lega ora Salvini si avvia ad incontri con altri partiti

Si è concluso da pochi minuti il vertice della Lega alla Camera nel sesto giorno di votazioni per il Quirinale. Ora il segretario Matteo Salvini sta avendo contatti – riferiscono fonti del Carroccio – con gli altri partiti.

9.18 – Conte arrivato alla Camera per vertice di maggioranza

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, è arrivato alla Camera per il vertice di maggioranza prima del settimo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica.

9.01 – Salvini: io sconfitto? Perdiamo tutti se elezione non sarà rapida

“Io sconfitto? Se non eleggiamo rapidamente un presidente della Repubblica all’altezza, penso che perdiamo tutti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio.

8.48 – Letta: si riparte da confronto ma novità è centrodestra spaccato

“Oggi si riparte con un metodo di confronto caratterizzato da un elemento in più: il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale”. Così Enrico Letta, segretario Pd, all’Assemblea dei Grandi Elettori in corso alla Camera.

8.33 – Salvini: senza nome condiviso sarà astensione, no a voto a caso

Così il leader della Lega stamattina prima della riunione del Carroccio con i dirigenti alla Camera. Presenti, tra gli altri, i capigruppo.

8.32 – Letta: siamo Grandi Elettori non twittatori

"Ognuno di noi qua dentro interpreti il suo ruolo come grande elettore e non grande twittatore. Da queste scelte dipende il futuro del Paese". Così Enrico Letta, segretario Pd, all'Assemblea dei Grandi Elettori in corso alla Camera.

8.26 – Tajani: partecipiamo a vertice di maggioranza. Noi per figura politica

Forza Italia parteciperà “al vertice di maggioranza in mattinata per cercare di trovare una soluzione, la più ampia possibile”. Così il coordinatore e vicepresidente azzurro, Antonio Tajani, arrivano a Montecitorio dove alle 8.30 ci sarà la riunione dei grandi elettori forzisti.

