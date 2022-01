La leader di FdI: "Bisogna rifondarlo da capo"

(LaPresse) “All’esito della riunione dei grandi elettori di Fratelli d’Italia per l’elezione della Presidenza della Repubblica, Fratelli d’Italia non voterà la riconferma del Presidente Sergio Mattarella”. Lo ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. “Credo che sia sotto gli occhi di tutti che siamo di fronte a un’anomalia sul piano istituzionale. Noi, allo scrutinio di oggi, continueremo a votare Carlo Nordio”, ha aggiunto Meloni. “Una delle cose che intendiamo fare immediatamente è rilanciare, anche con una raccolta di firme online, la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta del Capo dello Stato”, ha concluso la leader di FdI.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata