Il ministro dello Sviluppo Economico respinge le voci che lo volevano dimissionario

(LaPresse) Il ministro Giorgetti dopo il voto alla Camera ha preso parte alla messa nella chiesa di santa Maria in Aquiro, in piazza Capranica, a pochi passi da Montecitorio. “Rimango al Governo e non mi dimetto”, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Economico parlando con i cronisti.

