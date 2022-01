Così il leader di Italia Viva

(LaPresse) “Elisabetta Belloni è una mia amica, una personalità di straordinario valore ed è a capo del dis. In una democrazia il capo dei servizi in carica non diventa presidente della Repubblica. Questo accade in paesi che non sono pienamente democratici. Ho il massimo rispetto per lei e se lavoteranno la rispetterò” ma “noi non la voteremo”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio.

