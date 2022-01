"Mi dispiace che si sia cominciato a parlare solo adesso, non è colpa nostra"

IL Segretario del PD Letta si dice ottimista, anche se con prudenza: “Non troppo”, specifica. “Mi dispiace che si sia cominciato a parlare solo adesso, non è colpa nostra”. Dice in diretta a La7. “Abbiamo cominciato questa discussione solo oggi pomeriggio ma abbiamo dovuto attendere che il centrodestra facesse tutto il giro prima di arrivare a questo”. Poi sceglie di dare dettagli di sostanza sulle discussioni in corso: “In questa vicenda si intersecano due perimetri, quello dell’attuale maggioranza e quella delle coalizioni che andranno al voto nel 2023. Ci sono varie opzioni – precisa – bisogna che ognuno faccia un passo avanti“. L’obiettivo è trovare un Presidente “che sia all’altezza di Mattarella“

Con Salvini “abbiamo discusso in modo franco e aperto. La soluzione passa attraverso il fatto che tutti si capisca che siamo vincitori se tutti saremo vincitori. Abbiamo discusso in modo molto franco e aperto e continueremo a farlo” tiene a dire Letta.

Poi con i cronisti aggiunge: “Gli incontro continuano ma non sono sicura possa uscire nome. Non so se domani sarà il giorno buono, noi stiamo cercando di essere più rapidi ed efficienti possibile”.

“Secondo me è molto importante che si sia aperto il dialogo. Doveva accadere 4 giorni fa – ha quindi stigmatizzato Letta

