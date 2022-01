La numero uno dei servizi indicata da Giorgia Meloni

E’ Elisabetta Belloni il nome di giornata per la corsa al Colle. La capa del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza è figura stimata per il suo lavoro alla Farnesina nel passato e Giorgia Meloni la propone come papabile, insieme a Sabino Cassese, secondo le indiscrezioni che trapelano. Il profilo non è sgradito a Enrico Letta, che parla di nome onorevole. Matteo Salvini non mette veti sul suo nome ma le perplessità arrivano da Forza Italia e da Matteo Renzi, che le esplicita: “Sono nomi tirati lì senza discussione politica”.

Le sue quotazioni sembrano però scendere dopo la quarta votazione: “E’ un profilo alto ma non bruciamo nomi e non spacchiamo la maggioranza di governo”, dice da 5 Stelle Luigi Di Maio. Frena anche un importante esponente dem come Graziano Delrio che spiega: “Belloni è un’ottima funzionaria dello Stato, ma un presidente della Repubblica non si inventa così, in vitro”.

