Il leader leghista glissa sul giudice emerito e aggiunge: "Paese e parlamento non possono essere ostaggio dei veti"

(LaPresse) “Cassese? Stimo lavorando, contiamo ad offrire al paese e al Parlamento dei nomi di alto profilo di centrodestra, ovviamente non posso permettere che il parlamento e il Paese rimanga ostaggio dei veti. Noi facciamo dei “Si”, abbiamo fatto nomi di altissimo profilo, altri ne faremo” Così Matteo Salvini parlando con i cronisti prima della riunione con i grandi elettori della Lega. Sull’incontro avuto con Cassese il leader del Carroccio invece glissa: “Non so dove abita, abita ai Parioli? Non ci sono stato oggi dalle parti dei Parioli…”. Un commento poi sulle presunte tensioni nel centro destra: “No, sono orgoglioso del centro destra, quello che è mancato da Pd e Cinque stelle è una proposta. Draghi? Io non escludo nulla, continuo a ritenere che Draghi sia prezioso nel suo ruolo di regista di una coalizione di governo che senza Draghi avrebbe qualche difficoltà di navigazione”, ha concluso il senatore.

