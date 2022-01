La senatrice azzurra assieme al vicepresidente Tajani

(LaPresse) “È il leader del partito deve essere aggiornato in tempo reale, quindi avevamo voglia di venirlo a trovare e aggiornarlo su tutto. La guida è lui, la linea la dà lui quindi mi sembra doveroso oltre che corretto essere qui”. Lo ha detto Licia Ronzulli ai cronisti che fuori dall’ospedale San Raffaelle le chiedevano come mai fosse venuta da Roma a trovare il presidente Berlusconi. Oltre alla senatrice Ronzulli, il Cavaliere nel pomeriggio ha ricevuto le visite, del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, della figlia Marina Berlusconi e dell’ex senatore Marcello Dell’Utri. “Sabino Cassese? Dovete chiedere a qualcun altro, non a noi. Mi pare che la Lega abbia fatto una smentita”, ha concluso La Ronzulli.

