Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale: "Centrodestra rimane unito e compatto"

(LaPresse) “Fratelli d’Italia per bocca della stessa presidente Giorgia Meloni ha ribadito il significato e il senso di questo voto che non è un voto dietro cui si cela la volontà di spaccare il centrodestra. La stessa presidente Meloni ha detto assolutamente il centrodestra è unito e compatto, credo che FdI abbia solo rivendicato il suo diritto di contarsi su un nome tra l’altro molto rappresentativo per quel partito, stimato oltre i confini di quel partito. Non è un’iniziativa per spaccare il centrodestra che continua a riaffermare la volontà di essere unito e compatto”. Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, a margine di una iniziativa a Caivano (Napoli).

