Il vicepresidente di Forza Italia: "Punto di vista condiviso da tutti i giornali internazionali"

(LaPresse) “Mario Draghi dal nostro punto di vista come da quello di tutti i giornali internazionali è indispensabile per tenere unità una maggioranza che non è politica senza Draghi è impossibile tenere in piedi un governo di unità nazionale che sconfigga il Covid e metta in campo il PNRR”. Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intercettato dai cronisti fuori dalla Camera.

