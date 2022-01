Così il vicepresidente di Forza Italia parlando con i cronisti a Roma

(LaPresse) “Oggi credo voteremo ancora scheda bianca”: lo ha detto Antonio Tajani, parlando con i cronisti a Roma del secondo giorno di votazioni per il Presidente della Repubblica. “I dialoghi e confronti sono aperti, il centrodestra si rivedrà oggi prima della conferenza stampa e continueremo il dialogo aperto con tutti gli altri rappresentati politici.Incontrerò anche Enrico Letta, con cui mi sono già sentito. Parliamo con tutti, come è giusto in questa fase”, ha concluso il vicepresidente di Forza Italia.

