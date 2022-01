Il vicepresidente azzurro: "Presentiamo nomi di altissimo profilo per fare il presidente della Repubblica"

(LaPresse) “Oggi presentiamo una lista di nomi, uomini e donne, di altissimo profilo che hanno le carte in regola per fare il Presidente della Repubblica”. Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intercettato dai cronisti fuori dalla Camera. E in merito ad alcuni nomi circolati come quello di Franco Frattini il coordinatore nazionale azzurro spiega: “noi non poniamo veti ma è inaccettabile che vengano posti veti su persone solo perché appartenenti politicamente o culturalmente all’area di centrodestra”.

