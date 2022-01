La capogruppo dem alla Camera: "Bisogna tenere conto un po' di tutto"

(LaPresse) “Il dialogo si è aperto. Certo, quello che abbiamo registrato è che ci sono dei no molto forti. Per esempio, c’è un no della Lega, di Berlusconi e della Meloni molto forte sul presidente Draghi. Bisogna tener conto un po’ di tutto”. Così la capogruppo dem alla Camera, Debora Serracchiani, parlando con i cronisti all’arrivo a Montecitorio.

