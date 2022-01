La rosa presentata dopo vertice da Salvini , Meloni e Tajani

A due ore dalla ripresa della chiama per la votazione del Presidente della Repubblica nell’Aula di Montecitorio, arriva la rosa dei tre nomi lanciati verso il Colle dalla coalizione di centrodestra: Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Ad annunciarli è il leader della Lega Matteo Salvini, durante la conferenza stampa indetta insieme alla presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il numero due di Forza Italia Antonio Tajani.

“Nessuno dei tre ha tessera di partito in tasca, non sono organici a nessun partito. Sono candidati senza bandiera“, chiarisce il segretario del Carroccio. “Non siamo qui a imporre niente a nessuno”, ha aggiunto. “Noi creiamo ponti, offriamo proposte, profili di alto livello, e speriamo che i nostri nomi vengano accolti con voglia di dialogo” perché “il nostro obiettivo è chiudere in fretta”. In conferenza stampa Salvini ha anche ringraziato Antonio Tajani: “se c’è qualcuno seduto a questo tavolo che avrebbe tutti i titoli per ambire a questa carica è lui”. “Non presentiamo dirigenti di partito, anche se ovviamente c’è qualcuno, ad esempio, che a questo tavolo avrebbe tantissimi titoli per ambire a questa carica. A proposito di europeismo atlantismo, esperienza internazionale, dimestichezza con ambasciate, segreterie e diplomazia forse in Italia non ha eguali da questo punto di vista”.

“Il centrodestra mette in campo le risorse migliori per la Repubblica e per la patria“, ha detto poi Antonio Tajani. “Il centrodestra ha a disposizione molte figure, sia che non hanno la tessera ma anche che la tessera ce l’hanno e che sono al servizio dello Stato e delle istituzioni – ha aggiunto -. Credo sia giusto sottolineare questa capacità, questa ricchezza. Noi vogliamo dialogare, vogliamo confrontarci con tutti e trovare la soluzione migliore“.

“Sono contenta della proposta che oggi facciamo in modo compatto per cercare di fare un passo avanti e evitare che la politica dia una pessima immagine di sè, continuando a perdere tempo per giorni. Quella che proponiamo oggi non è una rosa di bandiera, né tattica politica”, fa eco la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in conferenza stampa ribadendo che “il centrodestra ha diritto di fare una proposta e di chiedere agli altri di esprimersi su queste proposte”. “I nostri tre nomi dimostrano che questa area politica nulla ha da temere in termini di autorevolezza”.

All’insegna del fair-play il primo commento del segretario dem Enrico Letta che a pochi minuti dall’inizio del vertice del centrosinitra dice: “Quelli del centrodestra sono nomi di qualità e li valuteremo senza spirito pregiudiziale. Non ho mai detto che il centrodestra non è legittimato a proporre dei nomi. Ovviamente è legittimato. Questi sono nomi di qualità”.

