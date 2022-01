Così il segretario dem al termine dell'incontro con Roberto Speranza e Giuseppe Conte

Enrico Letta si rivolge alle altre forza politiche per trovare velocemente una quadra sul nome del prossimo presidente della Repubblica. “La proposta è quella di chiudersi dentro una stanza, buttare via la chiave e stare a pane e acqua fino ad arrivare a una soluzione finale. ll Paese non può aspettare giorni e settimane di schede bianche”, le parole del segretario dem al termine dell’incontro con Roberto Speranza e Giuseppe Conte

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata