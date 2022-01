Lo ha detto il ministro della Giustizia Marta Cartabia, oggi a Napoli per la cerimonia di intitolazione del Palazzo di Giustizia ad Alessandro Criscuolo

(LaPresse) “La Costituzione è questo ponte tra generazioni. Ci è stata consegnata dalle generazioni che ci hanno preceduto ed è destinata a durare nel tempo, per orientare la società anche di chi verrà dopo di noi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Marta Cartabia, oggi a Napoli per la cerimonia di intitolazione del Palazzo di Giustizia ad Alessandro Criscuolo, magistrato napoletano deceduto nel 2020, che nella sua lunga carriera è stato anche presidente della Corte Costituzionale. La vitalità dei valori della costituzione – ha aggiunto Cartabia – è affidata alle giovani generazioni, che sono chiamate a “farla vivere, a metterci dentro la coscienza civica”, come ebbe a dire Piero Calamandrei in un celebre discorso rivolto agli studenti di Milano, nel 1955. Ecco decidere di intitolare il Palazzo di Giustizia al presidente emerito della Corte Costituzionale, Alessandro Criscuolo, a chi è stato tutela e garante della Carta fondativa della nostra Repubblica, significa anche continuare a trasferire questo spirito della Costituzione, nell’incontro tra le generazioni” conclude il ministro.

