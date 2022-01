Il vicepresidente di Forza Italia: "Non possiamo permetterci crisi di governo"

“Non possiamo accettare che si sostenga un principio secondo il quale chi proviene dal centro destra non possa avere incarichi istituzionali. Questo è illiberale e antidemocratico. Nella Repubblica italiana non ci sono cittadini dì serie A e dì serie B. Noi non poniamo veti e non vogliamo che vengano posti veti. Ci sono delle frasi che non possono essere accettate perché vanno al dì la delle posizioni politiche”. Così il vicepresidente e coordinatore dì Forza Italia Antonio Tajani prima di entrare a Montecitorio per le prime votazioni del nuovo capo dello Stato, che ha poi aggiunto. “Mario Draghi è il miglior garante di unità nazionale. Nell’interesse del Paese serve che rimanga al suo posto, non possiamo permetterci crisi di governo”, ha aggiunto il vicepresidente e coordinatore dì Forza Italia.

