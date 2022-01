Il leader del M5s: "Al Colle una personalità di alto profilo, non poniamo veti"

“Vogliamo una personalità di alto profilo che ci possa rendere orgogliosi dì essere rappresentati. Non poniamo veti”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte entrando a Montecitorio in vista del primo voto per il Quirinale. “Non esiste nessun patto di legislatura ma vogliamo un patto per i cittadini. Bisogna preservare l’azione di Governo. È impensabile fermarci per due mesi per formare un nuovo governo e valutare la composizione delle delegazioni trascurando che ci sono famiglie imprese e cittadini che ci guardano e che ci chiedono di portare a casa dei risultati per quanto riguarda l’emergenza sanitaria e i problemi economici e energetici. Ora inizia la messa a terra del PNRR, c’è ancora molto da fare” ha aggiunto Conte.

