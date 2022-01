Tutte le regole per l'elezione del nuovo Capo dello Stato

(LaPresse) In un video pubblicato dalla Camera dei Deputati, tutte le indicazioni e le regole per l’elezione del Presidente della Repubblica. La votazione avviene a scrutinio segreto e prenderà il via il prossimo 24 gennaio a Montecitorio. Il Parlamento si riunisce in seduta comune. A causa delle pandemia e delle restrizioni per evitare assembramenti, parlamentari e grandi elettori entranno in Aula divisi in gruppi e in diverse fasce orarie. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

