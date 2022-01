Il capogruppo azzurro alla Camera ha parlato all'arrivo a villa San Martino residenza dell'ex premier

(LaPresse) Silvio Berlusconi dovrebbe sciogliere già domani, sabato 22 gennaio, la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. Lo ha detto il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli, all’arrivo venerdì sera a villa San Martino residenza di Berlusconi. “Il presidente Berlusconi, insieme ai leader dei partiti di centrodestra, per domani, sabato 22 gennaio, ha organizzato un incontro che era già in calendario. E domani, molto probabilmente, il presidente Berlusconi scioglierà anche la riserva, sentito ovviamente anche le informazioni e i pareri dei partiti di coalizione”, ha spiegato Barelli aggiungendo: “Il centrodestra è unito e deciderà assieme. Siamo ormai a ridosso dell’elezione” per il Quirinale “e, quindi, è opportuno che i leader si incontrino per stabilire operativamente la linea comune da condurre durante la prossima settimana”.

