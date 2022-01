Previsti 105 mln per il caro bollette. 400 mln per spese Covid Regioni

Il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto Sostegni. All’interno della bozza presa in esame, 29 articoli che toccano diversi settori, dalle imprese al caro-bollette. Arriva per la prima il taglio ai sussidi alle fonti fossili. Gli interventi riguardano per esempio per discoteche, esercizi commerciali, stabilimenti termali, enti locali, cultura, sport, trasporti (sia Tpl che lunga percorrenza, e ferrovie), contrasto a frodi fiscali, scuola, famiglie, e prestazioni sanitarie e digitali.

La misura di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) – secondo quanto si apprende da fonti qualificate – vale oltre 105 milioni di euro a partire dal 2022; le risorse saranno destinate al finanziamento delle misure di contenimento dei costi delle bollette dell’energia elettrica. Sul punto – che nella bozza del decreto entrato in Cdm era stato lasciato in bianco – ci sarebbe stata una forte presa di posizione del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Per affrontare la quarta ondata e per la campagna vaccinale sono in arrivo altri 400 milioni per le spese Covid delle Regioni.

Sono in arrivo altri contributi per i trasporti. Per il Trasporto pubblico locale si parla di 80 milioni per garantire sostanzialmente la continuità dei servizi, una specie di programmazione sia “per far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni” sulla capienza dei mezzi sia per le verifiche e le attività di controllo. Per gli autobus privati viene previsto al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo per 15 milioni. Mentre nel settore ferroviario, per abbattere il canone della rete per gli altri operatori, 10 milioni all’anno vanno a Rfi dal 2022 al 2034.

Nello specifico, tra le altre misure, il decreto Sostegni prevede anche la proroga della cassa integrazione fino marzo per le imprese strategiche, uno sconto sulla Cig per chi opera nel settore turistico e per gli esercizi della ristorazione e i bar, la sospensione dei mutui per i proprietari delle abitazioni nelle zone terremotate del Centro Italia. La proroga della cassa integrazione tocca le imprese con almeno 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; la domanda può esser presentata per durata di altre 26 settimane (fino a marzo 2022). Il limite massimo di spesa è fissato a 42,7 milioni di euro per l’anno corrente. L’Inps si occuperà del monitoraggio del limite di spesa.

Viene poi previsto uno sconto Cig per gli hotel, le agenzie di viaggio, i ristoranti, i bar, i parchi divertimento, gli stabilimenti termali, i musei, le discoteche; la norma – con la disponibilità di risorse per poco più di 80 milioni nel 2022 – prevede la possibilità per i datori di lavoro che, dal primo gennaio al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività (con gli ammortizzatori sociali), l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale pari al 9% della retribuzione per la Cig fino a 52 settimane, che passa al 4% per chi utilizza il Fondo di integrazione salariale.

Inoltre sono previsti la sospensione delle tasse per le discoteche e i locali con musica che saranno chiusi (a causa delle restrizioni) fino alla fine di gennaio, aiuti a fondo perduto per i commercianti che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

