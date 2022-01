Così Vittorio Sgarbi a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1

“Berlusconi è ad Arcore e rimarrà ad Arcore. Credo si esprimerà con dei bollettini. Mi pare chiaro che questa pausa sia diventata di riflessione, in cui lui possa elaborare un nome al posto del suo e lavorare con l’impegno di un padre della patria“. Così Vittorio Sgarbi a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1.

“Escludo completamente che lui si faccia ‘contare’, credo che il nome che farà uscirà prima di lunedì. E immagino anche che possa uscire per iscritto”, aggiunge, rivelando: “Io so che lo proporrà e so quale nome proporrà”. “So che voleva il Mattarella bis come soluzione migliore in assoluto, è una cosa che mi ha detto venerdì scorso, ma poi le cose sono mutate e non credo che proporrà il nome di Mattarella”, prosegue ancora Sgarbi rispondendo poi ad alcune domande dei conduttori su possibili nomi: “Moratti? Lo escludo. Cartabia? Non sa chi sia.

Casellati? Non posso dire niente, è la presidente del Senato. Comunque mi auguro che dia un segnale di grande maturità, con la capacità di dire che occorre una figura che unisce”. Infine, riguardo al vertice del centrodestra, sottolinea che “lo si può anche auspicare, ma costringerlo a venire a Roma… Vieni se devi essere eletto, se non devi essere eletto perché vieni? Riflette sull’indicare un nome possibile e può farlo anche da remoto. Non mi pare necessario farlo con un vertice”.

Intanto nel pomeriggio, il segretario della Lega, Matteo Salvini e il presidente del M5S, Giuseppe Conte si sono visti. Tra i due è andato in scena un “incontro cordiale” riferiscono fonti del Carroccio.

