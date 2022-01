A dirlo è il capo dell'opposizione di centrodestra nel Consiglio comunale di Napoli

(LaPresse) “Sembra che, presi da altri problemi, la criminalità organizzata sia scomparsa purtroppo no, esiste, è reale, ed è un pericolo assolutamente concreto”. A dirlo è Catello Maresca, capo dell’opposizione di centrodestra nel Consiglio comunale di Napoli, che ha commentato la visita del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha presieduto il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza. “Non possiamo sempre immaginare di attendere sempre l’intervento dell’autorità giudiziaria, che fortunatamente in questa città è sempre vigile però arriva dopo. Noi questo rischio sui fondi del Pnrr non lo possiamo correre”, ha aggiunto Maresca sottolineando la proposta di una Commissione di Vigilanza proprio sulla gestione dei fondi del Pnrr.

