Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera parla dopo la riunione dell'esecutivo del suo partito

(LaPresse) “Fratelli d’Italia ha ottenuto oggi un voto positivo, praticamente all’unanimità, sulla possibilità di tutti i 1009 grandi elettori di eleggere il presidente della Repubblica perché rappresentano l’intero popolo italiano ed è un dovere e non un privilegio che vengano a votare”. Così il capogruppo alla Camera di Fdi, Francesco Lollobrigida, al termine della riunione dell’esecutivo del partito convocato in vista del voto del Quirinale. Il riferimento è al voto con cui il Parlamento ha impegnato il governo a garantire la possibilità di far votare anche i grandi elettori positivi al Covid. Sul nome che il centrodestra potrà proporre Lollobrigida ricorda il passato e dice: “Non mi pare che Prodi e Napolitano siano stati candidati condivisi”.

