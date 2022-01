Così l'esponente di Noi con l'Italia

(LaPresse) “Berlusconi non ha bisogno di uscite onorevoli: il centrodestra gli ha chiesto all’unanimità di candidarsi alla presidenza della Repubblica, ci siamo dati questa settimana per verificare i voti, come è corretto che sia. Il Piano B – ha detto Maurizio Lupi – esiste solo se il piano A non va in porto. La cosa certa è l’unità del centrodestra, non pensi qualcuno che per l’elezione del Presidente della Repubblica si possa dividere”, ha aggiunto l’esponente di Noi con l’Italia parlando delle elezioni al Colle. “Che Salvini parli con tutti è normale, è la settimana che precede l’elezioni e quindi chi si scaldalizza vive fuori dal mondo. Grazie a Dio c’è Conte, viva Conte”.

