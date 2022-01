Il leader della Lega al convegno Ugl sui rincari

(LaPresse) “Da mesi la Lega, prima da sola, chiedeva un intervento per bloccare l’aumento delle bollette. Adesso altri se ne stanno accorgendo, chiediamo un intervento di 4 miliardi, per le persone ci sono ma ora tocca alle imprese”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al convegno di Ugl sul caro bollette. “L’obiettivo è di arrivare già nel Cdm di questa settimana con un provvedimento sul caro bollette, se non vogliamo vedere tanti lavoratori a casa bisogna aumentare la produzione di gas a medio termine, aumentare l’estrazione, aumentare il gas che viene dal Tap e investire in ricerca per il nucleare pulito di nuova generazione. E’ fondamentale che si intervenga adesso e che il governo aiuti le imprese a competere” ha aggiunto.

