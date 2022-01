Il segretario Pd alla direzione: "Serve continuità nel governo, il paese non può permettersi un vuoto"

Il segretario del Pd Enrico Letta apre la direzione nazionale dem allargata ai gruppi parlamentari e affronta subito il tema Quirinale. “Non c’è nessun diritto di precedenza che il centrodestra può vantare nell’indicare il presidente della Repubblica: si è confuso un atteggiamento rispettoso da parte nostra con l’idea che il centrodestra abbia il diritto di precedenza o prelazione sul presidente della Repubblica. Questo diritto non c’è, i numeri non l’assegnano, la situazione politica del paese non lo assegna”, chiarisce l’ex premier.

“L’idea che nel nostro Paese e nel 2022 candidi Silvio Berlusconi è la notizia che rende più visibile l’elezione del Quirinale in tutto il mondo – spiega Letta -. Il passaggio di ieri non è un piccolo passaggio formale che sta dentro la dinamica domestica, ma è un passaggio che ha detto che nel nostro Paese, guidato da Draghi, che ha fatto una scelta di rinnovamento, il centrodestra ha candidato Silvio Berlusconi”. “Noi siamo per una figura in scia con lo straordinario settennato di Mattarella. La strada da seguire è quella di una figura istituzionale, di garanzia, super partes nella quale tutte le componenti possano ritrovarsi, non un capo politico ma una figura di unità”, sottolinea ancora il leader dem, che propone” un patto di legislatura per concludere la legislatura e andare al voto nella primavera del 2023″.

“Dobbiamo proteggere la figura di Mario Draghi, non possiamo permetterci di non avere come stella polare la sua credibilità a livello europeo e internazionale. Proteggere la sua figura è fondamentale.Non vorrei che alla fine di tutti i giochi e le irresponsabilità che stanno avvenendo noi ci giocassimo questa carta fondamentale. Lo dico con chiarezza perché non ci siano dubbi su dove sia il Pd. Il Pd sostiene questo Governo”, ha aggiunto Letta.

“Dobbiamo lavorare in sicurezza perché il Paese sia in grado di garantire, a partire dalla lotta alla pandemia, e dalla scuola, di dare risposte e combattere le disugliaglianze è il ragionamento del numero uno del Nazareno -. L’idea che ci siano oggi elezioni nel nostro Paese va messa da parte”. Così il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la riunione dei gruppi parlamentari e della direzione nazionale dem. “Serve continuità nell’azione di Governo, il Paese non può permettersi il voto”, ha aggiunto.

